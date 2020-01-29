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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah beyazlıların başında ilk idmanına çıktı.

29.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:52
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı

'ta yeni teknik direktör , siyah beyazlıların başında ilk idmanına çıktı.

47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için bu sabah tesislerde yaptığı antrenmanı yönetti. Yalçın, antrenman öncesi siyah beyazlı futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sergen Yalçın'ın ilk idmanından görüntüler

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Kaynak: DHA
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