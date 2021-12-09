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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlı kulüpte 4-0'lık Giresunspor mağlubiyetinin ardından geleceği konuşulmaya başlanan Sergen Yalçın ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı açıklandı. Konuyla ilgili Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın 'a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, toplamda çıktığı 79 resmi maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. - İSTANBUL

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