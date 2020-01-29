Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
29.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:40
Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın'ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sergen Yalçın'ın arşiv görüntuleri (Yeni)Haber Kodu : 200129078
Kaynak: DHA
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