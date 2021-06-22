Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitiyor mu?
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitiyor mu?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitiyor mu?
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Beşiktaş yönetimi ve taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir aydan fazladır süren yeni sözleşme görüşmelerinde şok bir haberle sarsıldı.

Beşiktaş yönetimi ve taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir aydan fazladır süren yeni sözleşme görüşmelerinde şok bir haberle sarsıldı.

Siyah beyazlı yönetim ve taraftarlar, Sergen Yalçın'dan gelecek olumlu cevabı beklerken, eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'den gece saatlerinde gelen tweet'le şoka uğradı. Dilmen, Yalçın'la görüştüğünü ve tecrübeli teknik adamın kendisine çalışmayacağını söylediğini yazdı.

Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı: "Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın BJK yönetiminin tüm tekliflerine rağmen 'Yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor!' Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum. Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, 'Yazabilirsin hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi."SÜREÇ NASIL BU HALE GELDİ?Uzun süre devam eden görüşmelerde, Sergen Yalçın ve yönetim arasında hem ücret hem de transfer yetkisi konusunda anlaşmazlıklar olduğu ve siyah beyazlı yönetimin son teklifini dünkü yönetim toplantısından sonra 48 yaşındaki teknik adama ilettiği biliniyordu.İlk baştan itibaren, her iki taraf da net açıklamalar yapmaktan kaçınırken, adeta bir satranca dönen görüşmelerde, Beşiktaş yönetimi bir türlü Yalçın'ı ikna edemedi. Sergen Yalçın cephesinden ise net bir açıklama gelmezken, yakın çevresi vasıtasıyla meselenin 'para' olmadığı ve başka sebepler olduğu konusunda sosyal medya üzerinden açıklamalar yapıldı. Sonuç olarak Beşiktaş yönetimi, dün yaptığı ve Yalçın'ın isteklerine yakın olan yeni teklif sonrası şampiyon teknik direktörün bu teklifi kabul edeceğini düşünüyordu. Ancak gelişmeler istenildiği gibi olmadı.Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ'ın bugün Sergen Yalçın'ı ikna etmek için son bir kez daha görüşme yapması bekleniyor.

- Yoruldum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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