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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi

Beşiktaş Kulübü, Abdulah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

29.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:02
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi

Kulübü, Abdulah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'ın getirildiğini 'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüp, Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
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