: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer kararı: 'Kimse ayrılmayacak'

31.01.2020 07:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:27

47 yaşındaki teknik adam, harcama limitleri nedeniyle transfer yapamayacak olmalarına rağmen eldeki oyunculardan maksimum verim almak istediğini iletti.



Genç hoca bu doğrultuda en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens de dahil olmak üzere kimse ile yolları ayırmak istemediğini iletti.



Beşiktaş Yönetimi de teknik direktörlerinin isteği üzerine oyuncularına gelen teklifleri reddetme kararı aldı. Siyah beyazlılar, bu doğrultuda Hollanda Ligi takımlarından Twente'nin Güven Yalçın için yaptığı transfer teklifi reddedildi.





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