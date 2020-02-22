Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş sözler!

22.02.2020 23:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:13

Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;



Çok yarışın içinde olduğumuz söylenemez şu pozisyonda. İki taraf da iyi mücadele etti. Oyuncularımın performanslarından memnunum. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Rakibin kaleye bu kadar gelmediği maçta atacaksın yani.



Kazanmak için atacaksın. Ligi nerede bitirebiliyorsak orada bitirmeye çalışacağız. Bugün kazanmak istiyorduk, bu kazanma isteklerini de gösterdiler. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, bana göre öyleydi. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor.



PROBLEMLERİMİZ VAR



Ufak tefek problemlerimiz var, bunu şu anda çözemiyoruz. Sezonu bitirip, yeni sezonda yeni yapılanma dönemi, kafamızda bir şeyler var. Her şeyi konuşmak için erken



