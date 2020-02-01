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Beşiktaş'ta Sergen faktörü

Beşiktaş'ın başında Rizespor deplasmanında ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın tercih ettiği ilk 11'i sahaya sürdü.

01.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:41
Beşiktaş'ta Sergen faktörü

'ın başında Rizespor deplasmanında ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta , 'nın tercih ettiği ilk 11'i sahaya sürdü. Ancak siyah-beyazlılar bu maça çift ön liberoyla değil, tek ön liberoyla çıktı.


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipteki ilk maçında Rizespor deplasmanında boy gösterecek. 47 yaşındaki teknik adam, Abdullah Avcı'nın tercih ettiği ilk 11'i Rizespor karşısında kullanan Yalçın, taktiğini ise farklı şekilde belirledi. Kalede Karius'u oynatan Yalçın, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner dörtlüsünü savunmada kullandı. Abdullah Avcı gibi, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic ve N'Koudou'lu orta sahayla mücadele edecek olan Yalçın, buna karşın Atiba'yı Elneny ile ön liberoda değil, Ljajic'le birlikte orta sahada oynatacak. Yalçın'ın forvet tercihi ise Burak Yılmaz. Avcı döneminde 4-2-3-1 sistemiyle oynayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ilk maçı olan Rizespor deplasmanında 4-1-4-1 sistemiyle sahaya çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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