Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Yardımcısı Guti Hernandez Oldu

Beşiktaş'ta yeni yardımcı antrenör belli oldu. TRT SPOR'un verdiği son dakika bilgisine göre İspanyol teknik adam Guti, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu.

Real Madrid'in 2 yıllık yeni sözleşme önerdiği Guti, teklifi reddetti ve çarşamba günü Slovakya kampında ilk idmana çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA 2 SEZON FORMA GİYMİŞTİ

Real Madrid altyapısından yetişen ve kulübün efsaneleri arasına giren Guti, 2010-2012 yılları arası Beşiktaş'ta forma giymişti.

ŞENOL GÜNEŞ: KİM OLURSA FARK ETMEZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yardımcı antrenör konusuyla ilgili açıklamasında, ''Nasıl biri olsun mesala? Ne istiyorsunuz? Bana yardımcı olacak, bu ne demek? Beşiktaşlı olacak, antrenman bilgisi olacak, vizyon sahibi olacak, teknik bilgisi olacak. Kim olursa olsun fark etmez benim için. İlhan Mansız mı olacak? Daha yeni başladı, antrenörlüğü öğreniyor, geldiği zaman yine ben ona anlatacağım, bana bir yardımı olmayacak ki? Birini alacağız ama takıma nasıl zarar vermez diye düşünüyorum ben. Tugay Kerimoğlu'nu düşündüm, Mehmet Özdilek'i düşündüm ama hemen bir şey çıkacak, herkes bir şey söyleyecek. Herkesin memnun olmadığı, benim de istemediğim birisi ben neden isteyeyim. Ben hiçbir karar vermem, ben fikir veririm, kararı başkan verir. Kafama yatmayan biri varsa da bunu söylerim'' sözlerini kullanmıştı.