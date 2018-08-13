Beşiktaş'ta Seçim Tarihi Belli Oldu

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı. Genel Kurul Toplantısı 16 Eylül 2018 Pazar günü yapılacak. Beşiktaş Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Fikret Orman başkanlığında bugün toplanan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu tarafından, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır. Karar uyarınca, Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 16 Eylül 2018 Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacaktır" denildi.

(İHA)