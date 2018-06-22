Beşiktaş'ta Sead Halilagic, Artık Altyapı Koordinatörlüğü Yapacak

Beşiktaş, futbol akademisinde teknik koordinatörlük yapan Sead Halilagic'in artık altyapı koordinatörlüğü yapacağını duyurdu.

Beşiktaş'ta Sead Halilagic, Artık Altyapı Koordinatörlüğü Yapacak

Beşiktaş'ta futbol takımının altyapısında görev yapan Sead Halilagic'in görevinde değişiklik yapıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Akademi'de takımlar teknik koordinatörü olarak görev yapan Sead Dost Halilagic, bundan böyle altyapı koordinatörlüğü görevini yürütecektir. Kulübümüze bugüne kadar değerli katkılar veren Halilagic'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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