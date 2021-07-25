Beşiktaş'ta scout ekibine Erkan Avseren de dahil oluyor
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Beşiktaş'ta scout ekibine Erkan Avseren de dahil oluyor

Beşiktaş'ta scout ekibine Erkan Avseren de dahil oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin planladığı kurumsal yapı hamlesi çerçevesinde, siyah-beyazlı ekibin efsane isimlerinden Ulvi Güveneroğlu scout şefi olarak göreve başlarken, genişletilmeli planlanan scout ekibine, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Erkan Avseren de dahil edilecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin planladığı kurumsal yapı hamlesi çerçevesinde, siyah-beyazlı ekibin efsane isimlerinden Ulvi Güveneroğlu scout şefi olarak göreve başlarken, genişletilmeli planlanan scout ekibine, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Erkan Avseren de dahil edilecek.

Beşiktaş'ta gerçekleşen kurumsal yapı hamlesi günden güne genişliyor. Futbol AŞ Genel Müdürü olarak göreve gelen Ceyhun Kazancı'nın ardından, siyah-beyazlı kulüpte scout ekibinde de değişiklikler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün efsane savunmacılarından Ulvi Güveneroğlu, scout şefi olarak göreve getirilirken, buradaki yapılanmanın da genişletilmesine karar verildi. Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen, futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş A2 Takımı'nı çalıştıran ve 2 kez şampiyonluğa ulaşan Erkan Avseren, scout ekibinde görev alacak. Daha önce 3 yıl Beşiktaş'ta scout ekibinde çalışan Avseren'in, önümüzdeki ay göreve başlaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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