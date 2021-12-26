Beşiktaş'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Beşiktaş'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Levent bağlantı yolunda ilerleyen Ömer A. idaresindeki 16 SZG 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan Ömer A. ve Özge S. yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Vinçle bulunduğu yerden çıkarılan otomobil, çekici yardımıyla götürüldü.

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AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

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