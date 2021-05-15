Beşiktaş'ta şampiyonluk coşkusu
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Beşiktaş'ta şampiyonluk coşkusu

Beşiktaş'ta şampiyonluk coşkusu
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu son hafta maçında Göztepe'yi 2-1 yenerek averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaşlı futbolcular müsabakadan sonra büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu son hafta maçında Göztepe'yi 2-1 yenerek averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaşlı futbolcular müsabakadan sonra büyük sevinç yaşadı.

Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, bir süre saha içinde şampiyonluğu kutladı. Siyah-beyazlı oyuncular daha sonra kendilerini desteklemeye gelenlerle bu coşkusunu sürdürdü.

Şampiyonluk için özel hazırlanan tişörtleri giyen futbolcular saha içine giren kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarına alarak uzun süre şampiyonluğu kutladı.

Siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı.

Ayak değneği ile kutlamalara katılan Ajdin Hasic de arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Stat hoparlörlerinden Göztepe marşları çalındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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