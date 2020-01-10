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Beşiktaş'ta sakatlanan Lens'in durumu MR sonucu belli olacak

Beşiktaş'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Jeremain Lens'in durumu, çekilecek MR sonucu netleşecek.

10.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:40
Beşiktaş'ta sakatlanan Lens'in durumu MR sonucu belli olacak

'ın TFF 1. Lig ekiplerinden ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Jeremain Lens'in durumu, çekilecek MR sonucu netleşecek.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Lens'in durumunun, 12 Ocak Pazar günü günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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