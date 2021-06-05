Beşiktaş'ta sahillerde yoğunluk

BEŞİKTAŞ'ta cumartesi günü sahillerde yoğunluk oluştu.

BEŞİKTAŞ'ta cumartesi günü sahillerde yoğunluk oluştu.

İstanbul'da havanın sıcak olmasını fırsat bilenler, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü kendilerini sahillere attı. Arnavutköy Sahili'ne gelenlerden bazıları yürüyüş yaparken, bazıları ise bankta güneşlenmeyi tercih etti. Kimileri de bisikletle sahil turu yaptı. Bazılarının da boğazda tekne turu yaptığı gözlendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı