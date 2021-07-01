Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde Beşiktaşlı futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde Beşiktaşlı futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde futbolcuların sağlık kontrollerine başlandı. Siyah-beyazlılardan Necip Uysal, Serdar Saatçı ve Emre Bilgin, yeni sezon öncesi hastanede; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Podolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zarar
Podolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zarar
Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'da olacak
Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'da olacak
Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıl için 5 milyon euro teklif etti
Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıl için 5 milyon euro teklif etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Hande Erçel Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Arda Turan Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 13:58:01. #1.15#

title