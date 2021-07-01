Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine başlandı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine başlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Necip Uysal, Serdar Saatçı ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin ardından tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Podolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zarar
Podolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zarar
Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'da olacak
Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'da olacak
Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Erol Bulut Diego Costa Abdullah Avcı Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 13:52:31. #1.14#

title