Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, yargılandığı davada 3 kişiyi 'kasten...
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Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, yargılandığı davada 3 kişiyi 'kasten...

Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, yargılandığı davada 3 kişiyi 'kasten...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, yargılandığı davada 3 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, yargılandığı davada 3 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, yargılandığı davada 3 kişiyi 'kasten... - Haberler
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