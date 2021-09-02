Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, yargılandığı davada 3 kişiyi 'kasten...
Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, yargılandığı davada 3 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, yargılandığı davada 3 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı