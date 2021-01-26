Son dakika haber | Beşiktaş'ta Rus turistleri bıçaklayan şüpheliye tutuklama talebi

Son dakika haberler: BEŞİKTAŞ'ta ikisi kadın üç Rus turisti bıçaklayıp kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., çıkarıldığı savcılıkça "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahlemeye sevk edildi.