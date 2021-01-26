Son dakika haber | Beşiktaş'ta Rus turistleri bıçaklayan şüpheliye tutuklama talebi
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Son dakika haber | Beşiktaş'ta Rus turistleri bıçaklayan şüpheliye tutuklama talebi

26.01.2021 16:24 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:29
Son dakika haber | Beşiktaş'ta Rus turistleri bıçaklayan şüpheliye tutuklama talebi

Son dakika haberler: BEŞİKTAŞ'ta ikisi kadın üç Rus turisti bıçaklayıp kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., çıkarıldığı savcılıkça "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahlemeye sevk edildi.

BEŞİKTAŞ'ta ikisi kadın üç Rus turisti bıçaklayıp kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., çıkarıldığı savcılıkça "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahlemeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin ifadesinde, "Neden yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. 

Kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde yolda yürüyen Rus uyruklu turistler Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaraladıktan sonra kaçmıştı. Kaçan saldırganın kimliğini belirleyen polis, şüpheli Hasan Hüseyin Y'yi Cihangir'deki bir camide yakalayarak gözaltına almıştı. Polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin savcılıkça sorgusu yapıldıktan sonra "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin ifadesinde, "Neden yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli Hasan Hüseyin Y. nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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