Son dakika haber | Beşiktaş'ta Rus turistleri bıçaklayan şüpheliye tutuklama talebi
Son dakika haberler: BEŞİKTAŞ'ta ikisi kadın üç Rus turisti bıçaklayıp kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., çıkarıldığı savcılıkça "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahlemeye sevk edildi.
Kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde yolda yürüyen Rus uyruklu turistler Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaraladıktan sonra kaçmıştı. Kaçan saldırganın kimliğini belirleyen polis, şüpheli Hasan Hüseyin Y'yi Cihangir'deki bir camide yakalayarak gözaltına almıştı. Polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin savcılıkça sorgusu yapıldıktan sonra "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin ifadesinde, "Neden yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli Hasan Hüseyin Y. nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı