Beşiktaş'ta Rus turistleri bıçaklayan kağıt toplayıcısı 36 yıl hapse çarptırıldı

BEŞİKTAŞ'ta 24 Ocak'ta 2'si kadın 3 Rus turisti bıçaklayarak yaralayan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, 'Kasten öldürme teşebbüs' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BEŞİKTAŞ'ta 24 Ocak 'ta 2'si kadın 3 Rus turisti bıçaklayarak yaralayan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, 'Kasten öldürme teşebbüs' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven getirildi. Duruşmada sanık avukatı da yer aldı. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Yurtseven, "Beratimi talep ederim" dedi.

Sanık avukatı savunmasında mütalaaya katılmadıklarını kaydederek "Müvekkilin önceden husumet sahibi olmadığı müştekileri öldürmek için elverişsiz bıçak ile saldırması olayı öldürmeye teşebbüs suçuna değil, kasten yaralama suçunu oluşturabilir. Yine müvekkil hakkında haksız tahrik indirimi yapılması gerekmektedir. Kıyafetine hakaret edildiği, küfredildiği için haksız tahrik indirimi yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu. Davayı karar bağlayan mahkeme heyeti, önce kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sanığı 3 kez müebbet cezasına çarptırdı. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından mahkeme sanığı 3'er kez 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Böylece sanık Hasan Hüseyin Yurtseven 'kasten öldürme teşebbüs' suçundan toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven'in ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatılmıştı. Olayda kullanılan bıçağın ekmek bıçağı olduğu belirtilen iddianamede, yaralanan turistlere ilişkin raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğu kaydedilmişti. İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven'in 3 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı