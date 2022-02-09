Beşiktaş'ta Rosier, tedbir amacıyla Göztepe maçının kadrosundan çıkartıldı - Haberler
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Beşiktaş'ta Rosier, tedbir amacıyla Göztepe maçının kadrosundan çıkartıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Rosier, tedbir amacıyla Göztepe maçının kadrosundan çıkartıldı

Beşiktaş Kulübü, bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden Valentin Rosier'in tedbir amacıyla Göztepe maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden Valentin Rosier'in tedbir amacıyla Göztepe maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Valentin Rosier, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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