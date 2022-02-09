Beşiktaş'ta Rosier şoku! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Rosier şoku!

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Rosier şoku!

Beşiktaş, İtalyan asıllı Fransız oyuncusu Valentin Rosier, antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı Göztepe maç kadrosundan çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, İtalyan asıllı Fransız oyuncusu Valentin Rosier, antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı Göztepe maç kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpte, Valentin Rosier şoku yaşanıyor. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Valentin Rosier, Beşiktaş, İtalyan, Göztepe, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title