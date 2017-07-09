Beşiktaş'ta Restaurant Bacasında Başlayan Yangın Binayı Sardı

BEŞİKTAŞ-Arnavutköy sahilinde restaurant olarak işletilen, dört katlı kagir binanın mutfak bacasından çıkan yangın kısa sürede, ahşap dış cepheyi tutuşturdu. Binanın dördüncü katının alev alev yandığını gören çevredekiler, kısa süreli korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Bebek-Arnavuktöy Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, itfaiye yangına merdiven aracından müdahale etti. Tutuşan ahşap bölümler kısa sürede sömdürüldü. İftaiye bir süre soğutma çalışması yaptı.



Çevrede yaşayanlardan bir görgü tanığı,"Yangın bacadan çıktı. Baca yağ kokuyor. Bacanın bakımını zamanında iyi yapmıyorlar. Alev alıyor. Yangın çıkıyor. Buralar ahşap bina. İyi korunmaları lazım. Bacanın tahtalara çok yakın olmaması lazım. Gördüğünüz gibi bacayla tahtalar yapışık. Her an için yangın çıkabilir" dedi. Restaurant çalışanlarından Alihan Uygun ise "Binanın dışı ahşap, içi beton olduğu için yangın büyümedi. Bacadan tutuşmuş. Restaurant olarak işletiliyor Giriş katlarda zarar yok. Üst kata henüz girmedik" şeklinde konuştu.



- İstanbul