Beşiktaş'ta quaresma kadro dışı kaldı

24.08.2019 16:33

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın yeni sezonda takım kadrosunda olmayacağını belirterek, "Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.

Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."

Kaynak: DHA