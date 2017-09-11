Beşiktaş'ta Porto Mesaisi Sürdü

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto ile deplasmanda çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, yarın sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan THY'nin özel uçağıyla Porto'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.30'da yapacak.



(İHA9