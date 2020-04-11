Beşiktaş'ta polis, trafikteki sürücüleri denetledi Beşiktaş'ta polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücüleri denetledi.

Beşiktaş'ta polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücüleri denetledi. Sürücüleri durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, sokağa çıkma yasağına aykırı davranıp davranmadıklarını sorguladı.

Haftasonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis ekipleri Beşiktaş Meydan'da denetimlerde bulundu. Trafiğe çıkan araçları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Trafikte olanların çoğunun sağlık çalışanı olduğu. işlerine ya da evlerine gittikleri görüldü. Polise kimliklerini gösteren sağlık çalışanları, yollarına devam etti.

Gece işlerinden çıkan ve evlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar da polis ekiplerini yanına gelerek yardım istedi. Gidecekleri güzergahta sefer yapan belediye otobüsünü durduran polis, vatandaşlara da yardımcı oldu. Beşiktaş'ta trafiğe çıkan araçlara yönelik denetimler sürüyor.

(Murat Horoz/İHA)

Kaynak: İHA