Beşiktaş'ta Polis Müdahalesi (1)
Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Hüseyin ÇAKMAK - İSTANBUL DHABeşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti.
Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Hüseyin ÇAKMAK - İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti.
Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Grubun görüntüsü
-Polis müdahalesi