Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta değnekçiye polis ekiplerinden suçüstü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta değnekçiye polis ekiplerinden suçüstü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ta değnekçiye polis ekiplerinden suçüstüİSTANBUL Beşiktaş'ta, sivil araçlarını sokak üzerine park etmek isteyen polis ekiplerinden ücret talep eden bir şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta değnekçiye polis ekiplerinden suçüstü

İSTANBUL Beşiktaş'ta, sivil araçlarını sokak üzerine park etmek isteyen polis ekiplerinden ücret talep eden bir şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Değnekçilik yaptığı tespit edilen kişi polis ekiplerinden park ücreti istediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bebek Meydanı çevresi ve Cevdet Paşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda aracını park eden vatandaşlardan park ücreti talep ettiği belirlenen K.Y. isimli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince suçüstü yakalandı. Polis ekiplerinden ücret talep eden şahıs gözaltına alınarak adli işlem yapıldı. Park ücreti istediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta değnekçiye polis ekiplerinden suçüstü

Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta değnekçiye polis ekiplerinden suçüstü

Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta değnekçiye polis ekiplerinden suçüstü

Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta değnekçiye polis ekiplerinden suçüstü

Karısını dövüp kardeşini bıçakladı! Durmak bilmeyen adamı sokak ortasında böyle dövdüler

Karısını dövüp kardeşini bıçakladı! Durmak bilmeyen adamı sokak ortasında böyle dövdüler

 Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü

Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü

 Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı

Antalya'da hayvansever emekli polise baltalı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title