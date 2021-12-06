Beşiktaş'ta Pjanic, Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic, Borussia Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılarak tedavisine başlandı.

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