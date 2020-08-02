BEŞİKTAŞ'TA PENCEREDEN EVE TIRMANAN HIRSIZ KAMERADA Beşiktaş'ta bir eve pencereden tırmanarak giren 2 hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı.

Beşiktaş 'ta bir eve pencereden tırmanarak giren 2 hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin pencereden tırmanarak eve girme anı ise kameralara yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 20 Temmuzda Mecidiye Mahallesi Tuğrakeş İsmail Hakkı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 2 şüpheli buradaki daireye girerek hırsızlık yaptı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Ekipler, 26 Temmuz tarihinde S.U.(39) ve A.S.(18) adreslerinde gözaltına aldı. Şubeye getirilen şüphelilerden S.U.'nun 12 adet suç kaydı, A.S.'nin ise 15 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan iki şüphelinin yürüyerek olay yerine geldikleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden biri etrafı gözlerken diğer şüpheli tırmanarak pencereden eve giriyor.

Kaynak: DHA