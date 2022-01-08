Beşiktaş'ta park halindeki otomobilin üzerine iş makinasının kepçesi düştü

BEŞİKTAŞ'ta iki kardeşe ait park halindeki otomobilin üzerine iş makinasının kepçesinin düştü. Olay sonrası otomobilin üzerine kepçenin düştüğünü gören kardeşler şok yaşadı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Etiler Mahallesi İncesu Sokak'ta yaşandı. İpek ve Simge Gökgöz kardeşler, 26 DT 185 plakalı otomobili sokağa park ederek arkadaşlarıyla eve çıktı. Bir süre sonra sokakta park halinde bulunan iş makinasının kepçesi Gökgöz kardeşlerin otomobilinin üzerine düştü. Evden ayrılan arkadaşlarının haber vermesi üzerine dışarı çıkan iki kardeş, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu.