Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı...
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
04.11.2019 23:08
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA