- Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin...
- Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
04.11.2019 17:38
- Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İHA
VİDEO: - Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin...