Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin...
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
04.11.2019 16:51
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA