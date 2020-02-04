Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden...
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Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden...

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

04.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:08
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden...

'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. Savcılık, otobüs şoförü Necdet Karakuş hakkında bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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