04.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:08

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. Savcılık, otobüs şoförü Necdet Karakuş hakkında bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA