Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı

Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde oy verme işlemi başladı.

3.08.2019 12:14
Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı

Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde oy verme işlemi başladı.

Beşiktaş Kulübü'nde mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve divan kurulu eski başkanlarından Şeref Nasır'ın yarıştığı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde oy verme işlemi başladı. Üyeler, 6 sandıkta saat 17.00'ye kadar oylarını kullanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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