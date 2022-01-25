BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ - Haberler
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BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından Beşiktaş'ta iki ağaç otomobillerin üzerine devrildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından Beşiktaş'ta iki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Ağaçlar, itfaiye ekipleri tarafından kesildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışına dayanamayan ağaçlar devrildi. Beşiktaş'ta da karın ağırlığına dayanamayan iki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. İlk olay Konaklar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Üzerine yağan karın ağırlığına dayanamayan çam ağacı park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Sabah araçlarını çıkarmak için gelen otomobil sahibi, ağacın kesilmesi için itfaiye ekibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi devrilen ağacı motorlu testere ile keserek otomobillerin üzerinden aldı.

İkinci olay Cihannüma Mahallesi Akdoğan Sokak üzerinde meydana geldi. Burada da park halindeki otomobilin üzerine Söğüt ağacı devrildi. Araç sahibinin bildirmesi üzerine itfaiye ekibi gelerek otomobilin üzerine devrilen ağacı kesti.

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Beşiktaş, İtfaiye, kar, Güncel, Haber

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