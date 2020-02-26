Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı mobilet sürücüsü genç öldü
Beşiktaş'ta elektrikli mobiletle giden genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Beşiktaş'ta elektrikli mobiletle giden genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Büyükderece Caddesi Sanayi Mahallesi üst geçidi civarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AJ 7387 plakalı otomobil, kiralık elektrikli mobiletle yolda ilerleyen 17 yaşındaki Okan Y'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, olay yerinde öldü.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Okan Y'nin cenazesi Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA