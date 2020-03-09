Beşiktaş'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı
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Beşiktaş, Güncel

Beşiktaş'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Beşiktaş'ta, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarpıp, takla attı.

09.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:01
Beşiktaş'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Beşiktaş'ta, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarpıp, takla attı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü ve yanındaki kadın yaralandı.

Kaza, saat 00.20 sularında Beşiktaş Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Durmaz idaresindeki 06 BNH 443 otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktı. Otomobil ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ardından takla attı. Kazada, sürücü Durmaz yanındaki kadın yolcu Filiz Kırmaz, yaralandı. Araçta çıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken, haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparken itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan ve hastanede tedavi altına alınan sürücü Durmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise, çevre güvenliği için trafiği tek şeritten verdi. Daha sonra araç çekici yardımıyla kaldırılırken, temizlik çalışmalarının ardından bir süre aksayan trafik normale döndü.

(İHA)

Beşiktaş'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA

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Beşiktaş'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

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