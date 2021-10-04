BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL PLAKASININ ARKASINDAKİ ÖZEL DÜZENEKTE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL PLAKASININ ARKASINDAKİ ÖZEL DÜZENEKTE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan polis, plakanın arkasına yapılan özel bir bölümde gizlenmiş ve kulaklık kutusuyla açılan düzenekte kokain ele geçirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan polis, plakanın arkasına yapılan özel bir bölümde gizlenmiş ve kulaklık kutusuyla açılan düzenekte kokain ele geçirdi.

Türkali Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde, 27 Eylül Pazar günü gece saatlerinde denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilden inen sürücü S.B'nin üst araması ve GBT(Genel Bilgi Tarama) kontrolü yapıldığı sırada tedirgin olduğunu gören polis, otomobilde detaylı arama yaptı.

Otomobili didik didik arayan Beşiktaş polisi, sol kapının iç kısmında satışa hazır folyoya sarılı bir miktar kokain buldu. Aramaya devam eden polis, otomobilin tampon kısmında ise plakanın arkasında özel yapılmış bir kulaklık kutusundan bagaj kısmına uzanan ve uçlarında mıknatısların olduğu kabloları gördü. Kutuyu açarak içinin boş olduğunu gören ekipler, bir düzenek için kullanıldığını tespit etti. Kutuyu mıknatıslı kablolara değdiren ekipler, plakalık kısmının açıldığını ve içinde bir miktar kokain saklandığını gördü.

Yapılan çalışmaların ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL PLAKASININ ARKASINDAKİ ÖZEL DÜZENEKTE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL PLAKASININ ARKASINDAKİ ÖZEL DÜZENEKTE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL PLAKASININ ARKASINDAKİ ÖZEL DÜZENEKTE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL PLAKASININ ARKASINDAKİ ÖZEL DÜZENEKTE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
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Haber: BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL PLAKASININ ARKASINDAKİ ÖZEL DÜZENEKTE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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