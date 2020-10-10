Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli'nde, otomobilin bariyerlere vurması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli'nde, otomobilin bariyerlere vurması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 02.50 sıralarında Beşiktaş TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli içinde Edirne istikametinde meydana geldi. Necip Fazıl Tarakçı'nın kullandığı 34 NT 2316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içinde bariyerlere vurarak savruldu. Kazada sürücü Tarakçı yaralanırken otomobilde hasar meydana geldi. Kazayı görevlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı