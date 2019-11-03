BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜSÜN DURAĞA DALDIĞI KAZADAKİ YARALILARDAN 1'İ ÖLDÜ

03.11.2019 21:51

İSTANBUL DHA

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 13 kişi yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan Yalçın Tahir Billur'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Murat Ongun, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta ÖHO şoförünün gerçekleştirdiği olayda yaralanan Yalçın Tahir Billur ne yazık ki vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı vatandaşlarımızın tedavilerini yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlıklarına kavuşmaları tek arzumuz." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: ------------Olay yerinden görüntüler-Yerdeki yaralılar-Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Yaralıların ambulansa alınması-Kaza yapan otobüs-Polis ekipleri-Görgü tanığı ile röp.-Şoförün fotoğrafıDetaylar

Kaynak: DHA