Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; yaralılar var

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; yaralılar var

03.11.2019 17:03
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; yaralılar var


Kaynak: DHA
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