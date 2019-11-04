BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI (kazanın ilk anları)

BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI (kazanın ilk anları)

04.11.2019 09:25
BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI (kazanın ilk anları)
Kaynak: DHA
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