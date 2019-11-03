BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 9 YARALI (3)
Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.
-Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.
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Olay yerinden görüntüler