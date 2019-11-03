BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 9 YARALI (3)

BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 9 YARALI (3)

Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

03.11.2019 17:18
BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 9 YARALI (3)

-Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. 

Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü: -----------

Olay yerinden görüntüler


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et