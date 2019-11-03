Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 2'si ağır 13 yaralı

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 2'si ağır 13 yaralı

03.11.2019 19:29
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 2'si ağır 13 yaralı
Kaynak: DHA
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