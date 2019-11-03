BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 2'Sİ AĞIR 13 YARALI -3(Aktüel Görüntü)

BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 2'Sİ AĞIR 13 YARALI -3(Aktüel Görüntü)

03.11.2019 17:55
BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 2'Sİ AĞIR 13 YARALI -3(Aktüel Görüntü)
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et