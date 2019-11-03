BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 2'Sİ AĞIR 13 YARALI -3(Aktüel Görüntü)

Şeytanla cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen kadının yüzü ortaya çıktı!
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Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
Ölümden dönen şarkıcı Gökhan Akar'ın uyandıktan sonraki ilk kelimesi "Annem öğrendi mi?" oldu
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