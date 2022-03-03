Beşiktaş'ta otelin 7. katından düşen kadın öldü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta otelin 7'nci katından düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak'taki otelin 7. katından düşen E.C. isimli kadın ağır yaralandı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan E.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, kadının düştüğü yer ile otelde inceleme yaptı.

Olay öncesinde E.C. ile tartıştığı ileri sürülen kocası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.