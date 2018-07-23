Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Kiralık Olarak Gönderiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz yıl Konyaspor'da forma giyen Orkan Çınar'ın tekrar kiralanmasını istiyor.
Geçen sezonun ikinci yarısını Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da geçiren Orkan Çınar, kısa dönemli kontratının sona ermesinin ardından Beşiktaş'a geri dönmüştü.
Genç sağ kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın Slovakya ve Avusturya'daki hazırlık kamplarında yer almıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre Orkan'ın yine kiralanmasının gündeme geldiği bildirildi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (1)
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Bu adam bize lazım hocanın kafasımı güzel yetenekli oyuncuları tutsana hocaCevap Yaz Yayından Kaldır